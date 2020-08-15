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"Укрзализныця" ограничивает движение поездов через станции Самбор, Дубно и Клевань

АО "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станций Самбор (Львовская область), Дубно и Клевань (обе – Ривненская область) на 6 пар поездов. На этих станциях будет проводиться только высадка пассажиров, без посадки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на трех железнодорожных станциях осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа по 00 ч 01 мин будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов", - сообщает "Укрзализныця"..

На указанных станциях можно будет сделать только высадку. Со станций Самбор, Дубно и Клевань продаваться проездные документы на поезда:

№98/97Ковель- Киев,

№49/50 Киев-Трускавец,

№45/46 Ужгород -Лисичанськ,

№231/232 Ивано-Франковск - Геническ,

№217/218 Киев рах,

№743/744 Киев-Львов.

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

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