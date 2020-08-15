ЕС введет новые санкции против белорусских властей

Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении белорусских чиновников из-за жестокого обращения с протестующими в стране, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после видеоконференции с министрами иностранных дел других стран ЕС.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

"Мы стремимся поместить под режим санкций ЕС определенных лиц, которые принимали участие в преступлениях против мирных протестов", ‒ сказал Маас. По его словам, цели и количество ограничительных мер Евросоюзу еще предстоит определить, также планируется составить список лиц, которые попадут под санкции.

Ранее ЕС уже вводил санкции в отношении Беларуси, но, как отмечает издание, они были сняты в 2016 г. в связи с "прогрессом в исполнении верховенства закона".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС будет пересматривать свои отношения с Белоруссией и может ввести санкции против ее руководителей, ответственных за насилие в отношении протестующих.

Акции протеста в Беларуси начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7000 человек.