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Экономика Украины в третьем квартале начала восстанавливаться, – Шмыгаль

Экономика Украины в третьем квартале начала восстанавливаться, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом - это не только серьезный удар по медицинским системах разных стран.

"Это также одна из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет. Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале", - подытожил Шмыгаль.

Автор: 

економіка (169) Шмигаль Денис (1535)


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16.08.2020 16:15 Відповісти

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