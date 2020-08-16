Telegram запустил функцию видеозвонков

В приложении Telegram для Android официально запущены видеозвонки.

Об этом компания рассказала в своем блоге, передает БизнесЦензор со ссылкой на AIN.ua.

Чтобы начать видеозвонок, необходимо нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.

Прямо во время звонка можно переключаться между голосовым звонком и видеозвонком.

Видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.

Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование.

Сейчас команда сервиса работает над групповыми видеозвонками, запуск новой функции обещают в ближайшее время.

Видеозвонков в iOS-версии приложения пока нет. В блоге компании указано, что причина - медленная проверка новой версии приложения модераторами App Store.

"Дело в том, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя мы отправили ее в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play", - указали представители Telegram.