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Telegram запустил функцию видеозвонков

Telegram запустил функцию видеозвонков

В приложении Telegram для Android официально запущены видеозвонки.

Об этом компания рассказала в своем блоге, передает БизнесЦензор со ссылкой на AIN.ua.

  • Чтобы начать видеозвонок, необходимо нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.
  • Прямо во время звонка можно переключаться между голосовым звонком и видеозвонком.
  • Видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.
  • Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование.

Сейчас команда сервиса работает над групповыми видеозвонками, запуск новой функции обещают в ближайшее время.

Видеозвонков в iOS-версии приложения пока нет. В блоге компании указано, что причина - медленная проверка новой версии приложения модераторами App Store.

"Дело в том, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя мы отправили ее в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play", - указали представители Telegram.

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