Президент Владимир Зеленский расширил состав Национального инвестиционного совета.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №322/2020 от 14 августа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, в состав Национального инвестиционного совета вошли президент и генеральный директор компании POSCO International Corp. Си-Бо Джу, главный исполнительный директор компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Мурат Эркан, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и глава правления Национального банка Кирилл Шевченко.

Как сообщалось, в последний раз перед этим президент Владимир Зеленский менял состав Национального инвестиционного совета в декабре 2019 года.