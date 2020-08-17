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Зеленский расширил состав Национального инвестиционного совета

Зеленский расширил состав Национального инвестиционного совета

Президент Владимир Зеленский расширил состав Национального инвестиционного совета.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №322/2020 от 14 августа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, в состав Национального инвестиционного совета вошли президент и генеральный директор компании POSCO International Corp. Си-Бо Джу, главный исполнительный директор компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Мурат Эркан, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и глава правления Национального банка Кирилл Шевченко.

Как сообщалось, в последний раз перед этим президент Владимир Зеленский менял состав Национального инвестиционного совета в декабре 2019 года.

Автор: 

Зеленський Володимир (2540) інвестиції (1568) наказ (99) Національна інвестиційна рада (9)


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