Власти Италии закрыли все ночные клубы из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Италии с понедельника, 17 августа, введено обязательное ношение масок в местах, где наблюдается скопление людей, с 6 вечера до 6 утра.

Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Также согласно указу, в стране прекращается работа дискотек и ночных клубов.

Ранее, на фоне увеличения новых случаев заражения коронавирусом, в Италии ввели обязательное тестирование на коронавирус путешественников, которые прибывают из Хорватии, Греции, Мальты и Испании. Эта мера будет действовать как минимум до 7 сентября. Италия также запретила въезд из стран, где растет число заражений, например из Колумбии, Сербии и Боснии и Герцеговины.

Италия стала не первой страной, которая фактически запретила ночная жизнь. Ранее к такому шагу прибегли в Испании. Вместе со второй волной заболеваемости COVID-19 во многих регионах Испании власти ввели ряд жестких ограничений.

Министр здравоохранения страны Сальвадор Илья 14 августа, в Испании не будут работать дискотеки и ночные бары. Рестораны должны закрываться в час ночи, еще с полуночи они не могут принимать новых клиентов. Кроме того, запрещается распитие алкогольных напитков под открытым небом.

Также в Испании запрещено курение на улице, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию в два метра.