Власти Италии закрыли все ночные клубы из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Италии с понедельника, 17 августа, введено обязательное ношение масок в местах, где наблюдается скопление людей, с 6 вечера до 6 утра.
Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.
Также согласно указу, в стране прекращается работа дискотек и ночных клубов.
Ранее, на фоне увеличения новых случаев заражения коронавирусом, в Италии ввели обязательное тестирование на коронавирус путешественников, которые прибывают из Хорватии, Греции, Мальты и Испании. Эта мера будет действовать как минимум до 7 сентября. Италия также запретила въезд из стран, где растет число заражений, например из Колумбии, Сербии и Боснии и Герцеговины.
Италия стала не первой страной, которая фактически запретила ночная жизнь. Ранее к такому шагу прибегли в Испании. Вместе со второй волной заболеваемости COVID-19 во многих регионах Испании власти ввели ряд жестких ограничений.
Министр здравоохранения страны Сальвадор Илья 14 августа, в Испании не будут работать дискотеки и ночные бары. Рестораны должны закрываться в час ночи, еще с полуночи они не могут принимать новых клиентов. Кроме того, запрещается распитие алкогольных напитков под открытым небом.
Также в Испании запрещено курение на улице, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию в два метра.
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