Евросоюз готовит санкции против окружения Лукашенко, – МИД Германии

Европейские санкции в отношении Беларуси должны быть направлены на отдельных лиц, которые несут ответственность за манипуляцию результатами выборов, а также насилие в отношении демонстрантов.

Об этом министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего белорусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", – сказал Маас.

Министр добавил, что сейчас готовится соответствующий список.

Как сообщалось, 14 августа министры иностранных дел стран ЕС на встрече в режиме видеоконференции согласовали введение персональных санкций против отдельных лиц в Беларуси, которых обвиняют в фальсификации выборов, а также применении насилия против демонстрантов.

Напомним, в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с объявленным результатам выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12%.



