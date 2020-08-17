Трамп пригрозил запретить работу китайского интернет-гиганта Alibaba

США могут запретить ряду китайских компаний работать на территории страны, в том числе запрет может коснуться крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba.

Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, планируют ли США запрещать деятельность других крупных китайских технологических компаний и, в частности, Alibaba, Трамп подчеркнул: "Да. Мы рассматриваем и другие варианты".

Alibaba – крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Ей принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com.

Облачное подразделение Alibaba – одна из самых быстрорастущих компаний группы. По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале прошлого года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.