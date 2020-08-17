Трамп пригрозил запретить работу китайского интернет-гиганта Alibaba
США могут запретить ряду китайских компаний работать на территории страны, в том числе запрет может коснуться крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba.
Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос, планируют ли США запрещать деятельность других крупных китайских технологических компаний и, в частности, Alibaba, Трамп подчеркнул: "Да. Мы рассматриваем и другие варианты".
Alibaba – крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Ей принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com.
Облачное подразделение Alibaba – одна из самых быстрорастущих компаний группы. По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале прошлого года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.
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https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/nasa-sdelali-udivitelnoe-otkrytie-na-sputnike-gigante-********-foto-1466362.html Спутник Юпитера, Ганимед , является местом самого большого ударного кратера в Солнечной системе. Его обнаружили ученые японского университета Кобе и Национального технологического института колледжа Осима, сообщает https://www.digitaltrends.com/news/ganymede-impact-crater/ Digital Trends .
Команда повторно!!! изучила изображения из предыдущих миссий космических аппаратов "Вояджер" и "Галилео", которые прошли мимо Юпитера и его спутников, и использовала компьютерное моделирование, чтобы узнать больше об этом необычном теле. В новом исследовании команда детально изучила впадины, которые выстроены концентрическими кольцами!!!( как Ришат! Глаз пустыни) на поверхности Ганимеда, и пришла к поразительному выводу??????. По мнению исследователей, круги являются свидетельствами огромного ударного кратера - результат катастрофического столкновения спутника и астероида с радиусом примерно 150 километров более 4 миллиардов лет назад.Надо же, они нам и про Луну такое же втуляют! Т.е. берельефы храма Дендеры это для лохов?????......ню-ню, ню-ню.....эксперды, твою мать....