Лукашенко пригрозил увольнением участникам забастовок

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если покинут их для участия в забастовках.

Об этом Лукашенко заявил в воскресенье на митинге в свою поддержку у Дома правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не бросайте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь", – сказал Лукашенко.

"Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете – 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, – что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках", – подчеркнул он.

Лукашенко также призвал "одуматься" представителей творческой интеллигенции.

"Врачи, учителя, творческая интеллигенция – возьмите голову в руки. Мы не остановили ни один завод, ни одно село не закрыли и люди сегодня благодарят нас", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 14 августа министры иностранных дел стран ЕС на встрече в режиме видеоконференции согласовали введение персональных санкций против отдельных лиц в Беларуси, которых обвиняют в фальсификации выборов, а также применении насилия против демонстрантов.

Напомним, в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с объявленным результатам выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12%.