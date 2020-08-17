В Украине выявлено еще полторы тысячи заболевших коронавирусом
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 августа в Украине зафиксировано 1 464 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В то же время за сутки выписаны 342 пациента, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По состоянию на утро 17 августа 2020 в Центр поступило 1490 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года поступило 150 017 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3234 случая;
- Волынская область - 4707 случаев;
- Днепропетровская область - 1750 случаев;
- Донецкая область - 1094 случая;
- Житомирская область - 2479 случаев;
- Закарпатская область - 6329 случаев;
- Запорожская область - 1118 случаев;
- Ивано-Франковская область - 6790 случаев;
- Кировоградская область - 743 случая;
- м. Киев - 10642 случаи;
- Киевская область - 4554 случая;
- Львовская область - 12 079 случаев;
- Луганская область - 184 случая;
- Николаевская область - 819 случаев;
- Одесская область - 5062 случая;
- Полтавская область - 557 случаев;
- Ривненская область - 7716 случаев;
- Сумская область - 891 случай;
- Тернопольская область - 3817 случаев;
- Харьковская область - 6156 случаев;
- Херсонская область - 301 случай;
- Хмельницкая область - 1618 случаев;
- Черновицкая область - 7782 случая;
- Черкасская область - 1165 случаев;
- Черниговская область - 1233 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным Минздрава, всего в Украине 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациента выздоровели. Всего проведено 1,3 млн тестирований методом ПЦР.
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