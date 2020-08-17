В Украине выявлено еще полторы тысячи заболевших коронавирусом

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 августа в Украине зафиксировано 1 464 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В то же время за сутки выписаны 342 пациента, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 17 августа 2020 в Центр поступило 1490 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года поступило 150 017 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3234 случая;

Волынская область - 4707 случаев;

Днепропетровская область - 1750 случаев;

Донецкая область - 1094 случая;

Житомирская область - 2479 случаев;

Закарпатская область - 6329 случаев;

Запорожская область - 1118 случаев;

Ивано-Франковская область - 6790 случаев;

Кировоградская область - 743 случая;

м. Киев - 10642 случаи;

Киевская область - 4554 случая;

Львовская область - 12 079 случаев;

Луганская область - 184 случая;

Николаевская область - 819 случаев;

Одесская область - 5062 случая;

Полтавская область - 557 случаев;

Ривненская область - 7716 случаев;

Сумская область - 891 случай;

Тернопольская область - 3817 случаев;

Харьковская область - 6156 случаев;

Херсонская область - 301 случай;

Хмельницкая область - 1618 случаев;

Черновицкая область - 7782 случая;

Черкасская область - 1165 случаев;

Черниговская область - 1233 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным Минздрава, всего в Украине 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациента выздоровели. Всего проведено 1,3 млн тестирований методом ПЦР.