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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине выявлено еще полторы тысячи заболевших коронавирусом

В Украине выявлено еще полторы тысячи заболевших коронавирусом

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 августа в Украине зафиксировано 1 464 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В то же время за сутки выписаны 342 пациента, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 17 августа 2020 в Центр поступило 1490 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года поступило 150 017 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 3234 случая;
  • Волынская область - 4707 случаев;
  • Днепропетровская область - 1750 случаев;
  • Донецкая область - 1094 случая;
  • Житомирская область - 2479 случаев;
  • Закарпатская область - 6329 случаев;
  • Запорожская область - 1118 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 6790 случаев;
  • Кировоградская область - 743 случая;
  • м. Киев - 10642 случаи;
  • Киевская область - 4554 случая;
  • Львовская область - 12 079 случаев;
  • Луганская область - 184 случая;
  • Николаевская область - 819 случаев;
  • Одесская область - 5062 случая;
  • Полтавская область - 557 случаев;
  • Ривненская область - 7716 случаев;
  • Сумская область - 891 случай;
  • Тернопольская область - 3817 случаев;
  • Харьковская область - 6156 случаев;
  • Херсонская область - 301 случай;
  • Хмельницкая область - 1618 случаев;
  • Черновицкая область - 7782 случая;
  • Черкасская область - 1165 случаев;
  • Черниговская область - 1233 случая.


Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным Минздрава, всего в Украине 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациента выздоровели. Всего проведено 1,3 млн тестирований методом ПЦР.

Автор: 

карантин (2077) МОЗ (1447) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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