Рабочие крупнейших предприятий Беларуси объявили забастовку

Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), одного из крупнейших предприятий Беларуси, объявили о проведении забастовки.

Как сообщает Радыё Свабода, несколько тысяч рабочих МТЗ и Минского электротехнического завода направились к Минскому заводу колесных тягачей, где сегодня должен выступить Александр Лукашенко, передает БизнесЦензор.

На прошлой неделе сообщалось о приостановке работы части цехов МТЗ из-за акций протеста. При этом основные цеха продолжали работу.



Кроме того, объявили забастовку рабочие ОАО "Беларуськалий", утром в понедельник снова прошла встреча руководства предприятия с рабочими, их призывали написать свои требования, но не останавливать производство.

О планах присоедитится к забастовке также заявили работники нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан", начали забастовку и работники государственной "Белтелерадиокомпании", передает Интерфакс-Запад.

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Как сообщалось, с прошлой недели на белорусских предприятиях проходят акции протеста. Работники предприятий не выдвигают экономических требований, они требуют прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и провести перевыборы президента.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов.