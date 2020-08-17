Агрохолдинг ИМК объявил о выплате промежуточных дивидендов

Совет директоров агрохолдинга "ИМК" объявил о выплате промежуточных дивидендов акционерам компании в размере 0,18 евро на акцию.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже (WSE), дивиденды будут выплачены 28 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным WSE, курс акций ИМК 14 августа снизился на 1,77% – до 11,1 польского злотого за штуку.

Как сообщалось, агрохолдинг ИМК по итогам 2019 года получил $7,32 млн чистой прибыли, что 3,8 раза меньше, чем в 2018 году. Выручка ИМК за этот период выросла на 29% – до $169,6 млн, из которой $142,67 млн – экспортная.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 123,3 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Компания создана в 2007 году бывшим собственником корпорации "Клуб Сыра" Александром Петровым, занимается крупнотоварным производством зерновых, кормовых, масличных культур, а также молока.