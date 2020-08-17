"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости

ПАО "Центрэнерго" на аукционе 14 августа реализовало 4,6 млрд кВт-час электрической энергии с поставкой в четвертом квартале 2020 года по средневзвешенной цене 1,07 грн за кВт-час.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", передает БизнесЦензор.

Крупнейшим покупателем, по данным биржи, стало принадлежащее группы "Приват" ЧАО "Синтез Ойл". Эта структура ранее была поставщиком угля на ТЭС "Центрэнерго" и выступает одним из операторов нефтеперевалочного комплекса в порту Одессы.

Именно на ЧАО "Синтез Ойл", по информации программы "Схемы: коррупция в деталях", были зарегистрированы номерные знаки автомобиля охраны, который в начале 2019 года сопровождал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Центрэнерго" продало весь выставленный на аукцион объем. 2,016 млрд кВт-час в пиковой нагрузке проданы по 1,22 грн за кВт-час и 2,623 млрд кВт-час во внепиковой нагрузке по 0,96 грн за кВт-час.

Средневзвешенная цена реализации – 1,07 грн за кВт-час – оказалась на 34% ниже заявленной главой компании Александром Корчинским себестоимости производства при сжигании угля (1,62 грн за кВт-час).

Суммарная стоимость проданной "Центрэнерго" электроэнергии на четвертый квартал 2020 года составила 4,99 млрд грн.

Реализованный "Центрэнерго" на четвертый квартал 2020 года объем производства почти в два раза превышает средний уровень производства электроэнергии ТЭС компании в 2019 году.

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Напомним, ПАО "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 года. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого "Центрэнерго" начало закупать уголь через близкие к "Привату" компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.

По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.

Генеральный директор "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что компания необходимо передать перспективные государственные угольные шахты. Это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.





