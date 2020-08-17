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Новини
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"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости

ПАО "Центрэнерго" на аукционе 14 августа реализовало 4,6 млрд кВт-час электрической энергии с поставкой в четвертом квартале 2020 года по средневзвешенной цене 1,07 грн за кВт-час.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", передает БизнесЦензор.

Крупнейшим покупателем, по данным биржи, стало принадлежащее группы "Приват" ЧАО "Синтез Ойл". Эта структура ранее была поставщиком угля на ТЭС "Центрэнерго" и выступает одним из операторов нефтеперевалочного комплекса в порту Одессы.

Именно на ЧАО "Синтез Ойл", по информации программы "Схемы: коррупция в деталях", были зарегистрированы номерные знаки автомобиля охраны, который в начале 2019 года сопровождал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Центрэнерго" продало весь выставленный на аукцион объем. 2,016 млрд кВт-час в пиковой нагрузке проданы по 1,22 грн за кВт-час и 2,623 млрд кВт-час во внепиковой нагрузке по 0,96 грн за кВт-час.

Средневзвешенная цена реализации – 1,07 грн за кВт-час – оказалась на 34% ниже заявленной главой компании Александром Корчинским себестоимости производства при сжигании угля (1,62 грн за кВт-час).

Суммарная стоимость проданной "Центрэнерго" электроэнергии на четвертый квартал 2020 года составила 4,99 млрд грн.

Реализованный "Центрэнерго" на четвертый квартал 2020 года объем производства почти в два раза превышает средний уровень производства электроэнергии ТЭС компании в 2019 году.

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Напомним, ПАО "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 года. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого "Центрэнерго" начало закупать уголь через близкие к "Привату" компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.

По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.

Генеральный директор "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что компания необходимо передать перспективные государственные угольные шахты. Это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.



Автор: 

Коломойський Ігор (1775) Центренерго (456) Новини компаній (3465) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+21
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 7573
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17.08.2020 12:14 Відповісти
+16
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 299
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17.08.2020 12:14 Відповісти
+15
Ми зробили їх разом!!! Коломойський- це ти!!!
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17.08.2020 12:11 Відповісти
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Ми зробили їх разом!!! Коломойський- це ти!!!
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17.08.2020 12:11 Відповісти
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 652
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17.08.2020 12:14 Відповісти
Ай молодці! Різницю в ціні поділять між всіма 73%?
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17.08.2020 12:12 Відповісти
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 299
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17.08.2020 12:14 Відповісти
Доки Жакуй був блазнем при лицарі- все було добре. А тільки він почав приймати рішення- світ пішов шкереберть)
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17.08.2020 12:51 Відповісти
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 7573
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17.08.2020 12:14 Відповісти
Ну так зебилы этого и хотели!
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17.08.2020 12:14 Відповісти
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 9143
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17.08.2020 12:15 Відповісти
але дешевими кіловати стали тільки для Коломойського... ЗЕфілітики платять значно дорожче.
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17.08.2020 12:25 Відповісти
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!
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17.08.2020 13:11 Відповісти
Себестоимость там почти 50 копеек,так что не нужно нам врать.
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17.08.2020 12:18 Відповісти
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 7814
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17.08.2020 12:52 Відповісти
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 591
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17.08.2020 12:53 Відповісти
Себестоимость на угле 50 коп? Вы уверены?
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17.08.2020 14:41 Відповісти
На ишаке,который ходит по кругу.
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17.08.2020 18:25 Відповісти
Печально ,но разницу снимут не только с зебилов,а со всех жителей Украины(((
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17.08.2020 12:20 Відповісти
Алло, ЗЕлупососы!
Вы голосовали за то, что бы Коломойский покупал электрику значительно дешевле, чем даже в ваших платежках (1,68 грн.), а, тупые обезьяны?
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17.08.2020 12:21 Відповісти
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости/ Виновата зелёная энергетка-утверждают слуги Коломойского. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%. Как только её уберут тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час уменьшится в разы. Так сразу.
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17.08.2020 12:22 Відповісти
Компенсация за Приват идёт в скрытой форме с коэффициентом + 73%....
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17.08.2020 12:23 Відповісти
Это уже стандартная схема - купить за копейки большИе объемы и продать подороже мелкиеми партиями (записывая производство на СЕБЯ, касается в первую очередь атомной энергетики). Тепловики Ахметки и зеленная плесень на 100% раскручивают схему перепродажи!
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17.08.2020 12:24 Відповісти
А в Україні є відповідні органи ?

Їх вроді і багато різних ..., а толку ...
Може відновити Народний контроль ?
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17.08.2020 12:24 Відповісти
И "народный суд"? И "народные дружины"? И "спецпайки"? И "кпсс"?
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17.08.2020 12:37 Відповісти
Краще військову, з орієнтацією на Захід, диктатуру і трибунал.
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17.08.2020 12:41 Відповісти
А Центренерго доплачує електростанціям різницю до рентабельності?Де провіряючі служби? Чи все доплатить наcелення?
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17.08.2020 12:50 Відповісти
Не переживайте. Из денег на гробки (пандемию) выделят. Как дойдет Центрэнерго до ручки, все погасят из наших налогов. А потом тому же бене за штуку баксов и продадут.
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17.08.2020 14:43 Відповісти
Ну кто-то же должен работать? Вот он и работает. Все как и было обещано. Вот в чем не откажешь бене, так это в правдивости. Сказал, что будет продавать с потрохами Украину, так и делает.
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17.08.2020 13:10 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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17.08.2020 13:18 Відповісти
Как всё мерзко, цинично, гадко. Куда ни посмотри- везде ворюги и аферисты, наперсточники и негодяи. Шоб вам уже повылазили эти бабки!
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17.08.2020 13:46 Відповісти
теперь понятно откуда деньги у Геросу которого поставил Зеленский министром энергетики 1 млн на отдых в Турции
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17.08.2020 14:35 Відповісти
билядский воровской цирк
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17.08.2020 19:39 Відповісти
если этот ДЫЖ так остро нуждается - почему бы не ввести отдельный налог
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18.08.2020 10:49 Відповісти

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