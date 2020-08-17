Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 5 раз
Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе с 10 по 14 августа купил на межбанковском валютном рынке $223 млн, что в 5,5 раза больше, чем неделей ранее.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не продавал валюту.
В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,28 млрд, а продал – $3,29 млрд.
Как сообщалось, в период с 3 по 7 августа Нацбанк купил $40 млн, а с 27 по 31 июля – $38 млн долл.
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