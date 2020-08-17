Кабмин выделил 8 миллионов на гуманитарную помощь Ливану

Кабинет не внеочередном закрытом заседании в понедельник, 17 августа, принял распоряжение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в столице Ливана Бейруте.

Как сообщает пресс-служба правительства, распоряжение принято во исполнение указа президента от 14 августа, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому решению, МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной.

Напомним, 4 августа в районе морского порта в Бейруте произошел мощный взрыв с последующим горением, в результате чего погибли 220 человек (из них 1 гражданин Украины), 110 человек считаются пропавшими без вести, более 6 тыс. человек пострадали, около 300 тыс. человек остались без крова.

Взрывной волной в радиусе 10 км разрушено и повреждено более 80 тыс. зданий, 12 медицинских центров, 3 госпиталя, продовольственные склады, дома и автомобили.