СБУ провела обыски в Закарпатской ОГА

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с детективами и сотрудниками Управления стратегических расследований Нацполиции проводят обыски в здании Закарпатской облгосадминистрации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следственные действия проводились в рамках расследования многомиллионной сделки с государственными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений области, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

"Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн грн получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура", – сказано в сообщении.

СБУ установила, что часть из этих средств участники сделки присвоили через завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции.

Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен.

По факту растраты бюджетных средств начато производство по ст. 191 Уголовного кодекса. О подозрении сообщено одному из бывших чиновников и действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.

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"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке", – сообщают в СБУ.

Как уточнила прокуратура Закарпатской области, подозрения согласованы прежнему и действующему руководителям Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА и директору частной фирмы.

Подозрения вручены чиновникам ОГА Елизавете Бировой и Ивану Гуштану, а также директору фирмы-поставщика ООО "Гуд-медикал" Олегу Гудашу, сообщает Закарпатье.online.

В депaртaменте здравоохранения Зaкaрпaтской ОГA с сaмого утра продолжаются обыски.



