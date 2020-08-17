Ни одно дело против Труханова не закрыто, – Холодницкий

Ни одно уголовное дело, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова не закрыто.

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий заявил в ходе отчета о работе за первое полугодие 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По делу завода "Краян": вы знаете, что Одесский суд вынес оправдательный приговор. Еще в прошлом году были активные попытки стороны защиты, чтобы заслушать это дело в Апелляционном суде Одесской области и таким образом усилить этот приговор. Этого им сделать не удалось: сейчас дело находится в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Как мне докладывают прокуроры, там уже дошли до дебатов и, думаю, в сентябре мы уже увидим решение Апелляционной палаты ВАКС – удовлетворят или нет нашу апелляционную жалобу", – сказал Холодницкий.

Глава САП добавил, что это же касается и других дел в отношении мэра Одессы.

"По другим делам: есть несколько дел и по недекларированию, которые находятся в судах и были объявлены подозрения. Следствие продолжается, ни одно из этих дел не закрыто", – добавил Холодницкий.

Как сообщалось, в июне 2019 года Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор в отношении мэра города Геннадия Труханова по делу о завладении средствами бюджета на 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по завышенной цене. САП подала апелляцию на это решение суда.



