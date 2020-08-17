Экономика Японии пережила рекордное падение после введения карантина

Япония пережила сильнейший в истории экономический спад во втором квартале 2020 года на фоне резкого падения спроса на экспортные товары из-за пандемии коронавируса.

Третья по величине экономика мира в апреле-июне сократилась на 27,8% в годовом исчислении – максимально с начала отслеживания сопоставимых данных в 1980 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Размер реального ВВП Японии сократился до 485 триллионов иен, минимума с апреля-июня 2011 года.

Как отмечает агентство, эти данные усилили аргументы в пользу более смелых стимулирующих мер для предотвращения более глубокой рецессии.

Хотя экономика выходит из состояния застоя после смягчения ограничений в конце мая, многие аналитики ожидают, что любое восстановление в текущем квартале будет скромным, поскольку возобновившийся рост числа случаев коронавируса сдерживает потребительские расходы.

"Есть шанс, что экономическая активность может застопориться, если ведущие страны снова введут карантинные меры, или Япония повторно введет чрезвычайное положение", – отметил Саисукэ Сакай из Mizuho Research institute.

Как сообщалось, во втором квартале 2020 года, после введения жестких карантинных ограничений, британская экономика сократилась на рекордные 20,4%.



