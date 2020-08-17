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Шмыгаль анонсировал подготовку больниц ко второй волне коронавируса

Шмыгаль анонсировал подготовку больниц ко второй волне коронавируса

Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава правительства отметил, что ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тыс. смертей.

По словам Шмыгаля, на западе Украины среди основных причин распространения вируса – свадьбы и религиозные обряды. В связи с этим полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям усилят работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. В настоящее время выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дій вдома".

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт.

Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно же, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", – подчеркнул в свою очередь Владимир Зеленский.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 августа в Украине зафиксировано 1 464 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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