Связь 4G появилась еще на шести станциях Киевского метрополитена

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell расширили покрытие 4G-сети, запустив мобильную связь четвертого поколения на еще шести станциях в Киевском метрополитене и в тоннелях между ними.

Как отмечается в совместном сообщении трех компаний, теперь мобильной 4G-связью можно воспользоваться на станциях "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом сеть 4G сейчас работает уже на 15 из 46 подземных станций.

До конца августа мобильные операторы вместе с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: "Крещатике", "Площади Льва Толстого", "Олимпийской", "Дворце Украина", "Дворце спорта", "Кловской" и "Печерской".

Покрыть 4G-сетью все станции метро планируется до конца этого года.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайтов мобильного интернета.

Как сообщалось, 4G на первой станции метро ("Академгородок") операторы запустили в марте, а еще на восьми станциях – в июле.



