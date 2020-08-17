Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Беларуси

Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе совещания Зеленской отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину, передает БизнесЦензор.

"Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий", – сказано в сообщении.

Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различными типами эскалации учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.

Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации.

"По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", – сообщает пресс-служба Зеленского, не уточняя подробностей принятых решений.

Как сообщалось, Беларусь является основным поставщиком импортного бензина в Украину и одним из основных каналов поставок дизтоплива.



