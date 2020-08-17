Украина увеличила импорт табака и табачных изделий на 18%

/В январе-июне 2020 году Украина импортировала табака и изделий из него на сумму $243 млн, что на 18% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев. передает БизнесЦензор.

По словам Пугачева, основной товарной позиции в зарубежных закупках табачной продукции для Украины является табачное сырье, за более 21 тыс. тонн которого были уплачены $115 млн.

Вторым по объемам импорта является другой табак и его заменители промышленного производства. Их за шесть месяцев 2020 года ввезено около 9 тыс. тонн на сумму $112 млн.

Наибольшую долю в географической структуре отечественного импорта табачных изделий занимает Италия с показателем в 24,9%. Также весомые по стоимости объемы закупок Украины осуществляет в Малави (12,3%), Германии (10,6%), Нидерландах (10,5%) и Бразилии (9,1%). Суммарно эти пять стран обеспечивают более 67% импорта продукции данной группы украинскими компаниями.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, по итогам 2020 года табак и изделия из него традиционно должны стать одной из крупнейших в денежном выражении позиций в украинском импорте агропродовольственной продукции, подытожил Пугачев.