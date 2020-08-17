Госэкоинспекция хочет повысить штрафы

Государственная экологическая инспекция планирует создать новую территориальную сеть инспекций, провести кадровые изменения и увеличить размер штрафов в процессе реформирования ведомства.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Мальованый в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Мальованого, в рамках трансформации ГЭИ, в частности, уже создано управление, которое будет отвечать за комплексные проверки крупнейших предприятий-загрязнителей окружающей среды в Украине.

"В управлении будет отдел промышленного загрязнения, который будет работать в Кривом Роге, ведь именно там расположено наибольшее количество стационарных источников выбросов в атмосферный воздух на территории Украины – около 20%", – отметил Мальованый.

Помимо этого, сообщил Мальованый, к концу года в ГЭИ намерены создать новую территориальную сеть.

В ведомстве также ожидают принятия законопроекта №3091 "О государственном экологическом контроле" и внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения штрафов.

Ожидается, что Госэкоинспекция вскоре получит 20 млн грн бюджетных средств на приобретение лабораторного и компьютерного оборудования.