Ryanair анонсировал пятый маршрут из Киева в Италию

Авиаперевозчик Ryanair официально анонсировал планы по запуску пятого маршрута из аэропорта "Борисполь" в Италию в летнем расписании 2021 года.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

С 28 марта лоукост намерен полететь из Киева в Неаполь. Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет обслуживать линию три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Фактическим оператором выступит Malta Air - это 100% дочка Ryanair.

Билеты продаются по цене от 52 евро в одну сторону и включают перевозку маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Киев-Неаполь станет 18 направлением лоукоста из Украины в Италию. Маршрутная сеть Ryanair включает рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим, из Львова в Бари, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пизу, Рим, Турин, Венецию, из Одессы в Болонью, Бергамо, Рим, из Харькова в Бергамо.

Согласно договоренностям авиационных властей Украины и Италии, в июле они сняли все ограничения на полеты между странами. Это позволит авиакомпаниям обеих сторон выполнять неограниченное число рейсов по любым маршрутам.

В рамках этой либерализации о намерении открыть 17 маршрутов из Украины в города Италии также объявил Wizz Air.