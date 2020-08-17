"Укрэксимбанк" взял кредит рефинансирования еще на 3 миллиарда

Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 14 августа привлек 2,9 млрд грн рефинансирования.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.

Кроме того, рефинансирование по итогам этого тендера получили АО "АБ Радабанк" (100 млн грн), АО "Банк "Украинский капитал" (56 млн грн), АО "Коммерческий индустриальный банк" (75 млн грн), АО "Мисто Банк" (28,6 млн грн), "Кристалбанк" (218 млн грн), "РВС Банк" (116,81 млн грн), "Таскомбанк" (500 млн грн), "Банк "Грант" (48 млн грн), "Международный инвестиционный банк" (100 млн грн), "Аккордбанк" (450 млн грн), банк "Сич" (14 млн грн), "Украинский банк реконструкции и развития" (50 млн грн), а также банк "Авангард" (190 млн грн).

Согласно данным НБУ, 14 августа проводились тендеры на рефинансирование сроком как 84 дня, так и сроком 5 лет.

Как сообщалось, в апреле государственный "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования у Национального банка (НБУ) на сумму 6 млрд грн под залог пула активов.

Сразу же после этого "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.