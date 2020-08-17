"Укрзализныця" возобновит движение поезда из Львова в курортное Солотвино

"Укрзализныця" с 22 августа возобновляет курсирование поезда №601/602 Львов-Солотвино. Из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа - по нечетным числам.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие. Ознакомиться со всем перечнем остановок поезда и приобрести билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В "Укрзализныце" напомнили. что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.