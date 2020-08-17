Банки сократили объем кредитования по программе "Доступные кредиты" на треть, – Минфин

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства (ФРП) на минувшей неделе в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 207 новых соглашений на 666 млн грн, тогда как неделей ранее выдали 236 "доступных кредитов" на 864 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает БизнесЦензор.

Всего, по состоянию на 17 августа 2020 года, уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 млрд грн.

За прошедшую неделю по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки рефинансировали 590 млн грн и предоставили 76,2 млн грн инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

За эту неделю на 50,4 млн грн увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 17 августа он составляет 921,228 млн грн.

Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 млрд грн и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 млрд грн.

В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантина в связи с всемирной пандемией COVID-19, предприниматели уже получили займов на сумму 89,9 млн грн.

Лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются коммерческие банки. В частности, на первом месте с суммой в 880,370 млн грн - "Райффайзен Банк Аваль". Немного уступил лидеру "Креди Агриколь Банк", клиенты этого банка в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили займов на сумму в 815,332 млн грн. На третьем месте - "Кредобанк" с суммой в 704,749 млн грн.

Отмечается также, что долю кредитных портфелей этих банков в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" занимает именно рефинансирование. В "Райффайзен Банк Аваль" рефинансирование ранее полученных кредитов - это 97% от всех заключенных в рамках программы сделок. В "Креди Агриколь" - все 100%. И в "Кредо Банке" - 94%.

Зато инвестиционные кредиты увереннее выдают государственные банки. 70% выданных в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" "Укргазбанком" - это инвестиционные кредиты. Всего в рамках программы с февраля этого года банк уже профинансировал микро и малый бизнес на сумму в 604,365 млн грн.

"Ощадбанк" выдал кредитов на сумму 295,946 млн грн - из них инвестиционных - 86% (253,217 млн грн). "Приватбанк" заключил сделок на сумму в 387,764 млн грн, из них 62% (240,324 млн грн) - это инвестиционные кредиты и 37% (142,418 млн грн) - это рефинансирование.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 17 августа являются 18 банков: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", банк "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", банк "Альянс", "ТАСкомбанк", банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен Банк Аваль", банк "Глобус", "Креди Агриколь Банк", а также "ОТП Банк" и "Кредитвест Банк".