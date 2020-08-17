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Грузия продлила ограничение международных авиарейсов до конца сентября

Грузия продлила ограничение международных авиарейсов до конца сентября

Грузинские власти продлили ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября 2020 года.

Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Грузия.Online.

Запрет не касается лишь трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

"Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации", – отметили в авиационном ведомстве.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.

В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.

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Грузія (269) заборона (465) авіасполучення (2507)


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