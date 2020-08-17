Грузия продлила ограничение международных авиарейсов до конца сентября

Грузинские власти продлили ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября 2020 года.

Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Грузия.Online.

Запрет не касается лишь трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

"Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации", – отметили в авиационном ведомстве.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.

В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.