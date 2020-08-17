Украинская газотранспортная система присоединилась к альянсу чистого водорода ЕС

Оператор ГТС Украины вошел в Европейский альянс с чистого водорода.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Оператор ГТС Украины".

Украинская компания вместе с европейскими ГТС будет участвовать в реализации стратегии ЕС по переходу на безуглеродную экономику.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон считает важным то, что Оператор ГТС Украины начинает свое участие в альянсе вместе с семейством европейских операторов ГТС с самого начала. Это позволяет своевременно и правильно приобщиться ко всем возможностям, в частности по обмену информацией и налаживания партнерства вдоль всей цепочки.

"Транспортировка восстановительных газов как внутри Украины, так и транзитом в ЕС, используя мощности Оператора ГТС Украины, позволит внести существенный вклад в реализацию "Зеленого курса" ЕС и сохранит за Украиной статус надежного партнера в вопросах обеспечения энергетической безопасности всего континента", – рассказал Макогон.

Членство в Альянсе предусматривает привлечение Оператора ГТС Украины к ключевым стратегическим форумам, круглым столам и другим мероприятиям по имплементации Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы с участием высших руководителей профильных компаний и институтов.

Отмечается, что внедрение водородных технологий приобретает актуальность в ЕС вследствие стремительного развития возобновляемой энергетики и реализации "Зеленого соглашения", направленного на переход к безуглеродной экономике континента до 2050 года.

"Спрос на водород будет расти. Водородная экономика, вероятно, начнется с локальных индустриальных кластеров, которые в дальнейшем будут масштабироваться и интегрироваться. Оператор ГТС Украины учитывает это в своей стратегии и уже сейчас начинает изучать технологические, регуляторные и экономические аспекты транспортировки восстановительных газов (водорода, биометана и синтетического метана)по магистральным газопроводам", – добавил заместитель генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павел Станчак.

В компании напомнили, что в соответствии с действующим контрактом между украинским Нафтогазом и российским Газпромом, объемы транспортировки природного газа по территории Украины из России в Европу будут существенно уменьшаться в течение 2020-2025 годов, а дальнейшие перспективы пока неопределены.

В случае реализации сценария нулевого транзита после 2025 года в Украине освободятся значительные объемы мощностей магистральных газопроводов, которые могут быть использованы для транспортировки возобновляемых газов потребителям Украины и стран Европы.

Таким образом, определение возможности транспортировать и хранить возобновляемые газы (водород, биометан и синтетический метан) становится одной из приоритетных задач для Украины.

Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance) образован Европейской комиссией 8 июля 2020 года для поддержки развития отрасли и во исполнение принятой Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы.

Альянс привлекает к членству широкий круг стейкхолдеров – представителей государственных органов, бизнеса и профессиональных ассоциаций, которые заинтересованы в развитии производства водорода, его транспортировке и потреблении.

Вместе с Оператором ГТС Украины, членами Альянса стали такие европейские операторы ГТС, как Enagás S.A. (Испания), GAZ-SYSTEM (Польша), GRTgaz (Франция), Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Ontrans (Германия), Snam (Италия) и другие компании.