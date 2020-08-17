Количество госпитализированных с COVID-19 пациентов за три месяца увеличилось втрое, – Минздрав

В течение последних трех месяцев количество госпитализированных с коронавирусной болезнью в Украине увеличилась почти втрое.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга, передает БизнесЦензор.

"Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной. Почти в три раза увеличилось количество госпитализированных. Если в середине мая за неделю показатель госпитализаций составлял 749 человек с COVID-19, то за прошедшую неделю это уже 1991 человек. Это те пациенты, которые имеют средний и тяжелый ход болезни и нуждаются кислородной терапии и реанимационных мерах", - отметил Степанов.

Министр также подчеркнул, что сейчас медицинская система Украины готова к нагрузке в борьбе с вирусом гораздо лучше, чем в начале эпидемии. В частности, было существенно увеличено количество тестирований на COVID-19.

"Для сравнения, по состоянию на середину мая, за неделю, было сделано более 58 тыс. ПЦР-тестирования, а за неделю - 120 855 тестов", - добавил Степанов.

Ранее министр отметил, что в медицинских учреждениях Украины, отведенных для приема и лечения больных коронавирусной болезнью, готовы около 34 тыс. коек, 3,7 тыс. аппаратов ИВЛ и 9,5 тыс. коек с подведенным кислородом.