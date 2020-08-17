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Ryanair сократит 20% рейсов из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе

Ryanair сократит 20% рейсов из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократит количество рейсов на 20% в сентябре и октябре в связи с существенным ослаблением объемов бронирований из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в Европе.

В компании отмечают, что сокращения коснутся преимущественно рейсов в страны, где отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, включая Францию, Испанию и Швецию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уровни заблаговременного бронирования заметно ослабли за последние 10 дней в связи с неопределенностью, связанной с недавними случаями заболеваемости COVID-19 в некоторых странах ЕС", - говорится в сообщении.

Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в европейских странах усугубляет кризис, в котором находится авиационная отрасль, поскольку вводимые в регионе ограничения разрушают надежды на увеличение туристической активности в конце лета, пишет газета Financial Times.

Автор: 

авіасполучення (2507) Ryanair (343) коронавірус (3210)


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