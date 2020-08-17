"Ощадбанк" отказал "Центрэнерго" в кредите на закупку топлива

Государственный "Ощадбанк" отказал ПАО "Центрэнерго" в предоставлении кредита на закупку топлива.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Ощадбанк" прислал нам официальное письмо с отказом, ожидаем ответ от "Укргазбанка", – сообщили в пресс-службе "Центрєнерго" 17 августа.

"Банк аргументировал свой отказ тем, что ключевые факторы риска не соответствуют требованиям его внутренних нормативных документов", – отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в начале июле заявило о планах привлечь 1,3 млрд грн кредитных средств у государственных "Ощадбанка" и "Укргазбанка" для закупки топлива.

По словам и.о. гендиректора компании Александра Корчинского, компания испытывает дефицит оборотных средств, что связано, в частности, с задолженностью ГП "Энергорынок" в размере 1,4 млрд грн перед ней за отпущенную электроэнергию.

Глава Минэнерго Ольга Буславец заявляла о намерении министерства способствовать "Центрэнерго" в переговорах с госбанками.

Хозяйственный суд Киева перенес на 27 августа подготовительное заседание в деле по иску ПАО "Центрэнерго" к ГП "Энергорынок" о взыскании 1,699 млрд грн долга.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.