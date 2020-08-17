"Укргазбанк" продает недвижимость через OpenMarket за 500 миллионов

"Укргазбанк" выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") недвижимость общей стоимостью 500 млн грн, в том числе жилые дома, нежилые здания, квартиры и земельные участки по всей Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Согласно данным СЕТАМ, недвижимость будет выставлена на двух аукционах 31 августа.

Уточняется, что самый дешевый лот – земельный участок в Полтавской области за 101,03 тыс. грн, а самый дорогой – дом культуры в Киеве за 66,4 млн грн.

Согласно сообщению, "Укргазбанк" с начала сотрудничества СЕТАМ в 2016 году успел реализовать имущества на 1,3 млрд грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4 место (156,673 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.