Кабмин ограничил ежегодное паломничество хасидов в Умань, – Аваков

Правительство поддержало инициированное Министерством внутренних дел Украины решение об ограничении на посещение иностранцами города Умань (Черкасская область) на период празднования Рош ха-Шана в этом году.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор.

По словам Авакова, МВД Украины инициировало введение технических ограничений на посещение Умани иностранцами в период коронавируса.

Эта инициатива была поддержана Кабинетом министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр внутренних дел отметил: ежегодно в Умань приезжает от 30-50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирус среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантина. Мы заслушали доклады профильных министров и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности Министерство внутренних дел достигло с представителями Украинской православной церкви и православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

Аваков также отметил, что МВД обеспечит все технические меры для осуществления вышеуказанных карантина в Умани.