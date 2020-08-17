ФГИ заявил о готовности к запуску онлайн-аукционов по аренде госимущества

Первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Леонид Антоненко сообщил о полной готовности к запуску аренды государственной собственности по новым, прозрачным правилам.

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передает БизнесЦензор.

"Новые типовые формы договоров содержат ряд новаций по сравнению с предыдущими. Важно, что теперь балансодержатель государственного имущества также становится стороной договора аренды и получает возможность непосредственно заботиться о своих интересах как лица, получающего на свои счета часть арендной платы", - рассказал Антоненко.

Отмечается, что постановление Кабинета министров, которым были утверждены новые типовые формы договоров - это последний нормативный акт, необходимый для реализации закона об аренде, который вступил в силу 1 февраля 2020 года. То есть для запуска процессов по передаче имущества в аренду на электронных торгах.

Также первый заместитель председателя Фонда напомнил представителям региональных отделений Фонда о перечне вакантных объектах в отношении которых принято решение о передаче в аренду. Это 4262 вакантных объекта, которые размещены на сайте Фонда. Сейчас региональные отделения осуществляют наполнение информации об этих объектах в соответствии с законом об аренде.

В качестве примера, обязательно загружаются фотографии объекта, а также его поэтажный план. Так же загружаются различные документы, как:

решение арендодателя об объявлении аукциона, по результатам которого действующий договор аренды может быть продлен с существующим арендатором или заключенный с новым арендатором;

справка балансодержателя;

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости неотъемлемых улучшений;

решение арендодателя, которым дано согласие на осуществление неотъемлемых улучшений;

предложения по определению более длительного срока аренды;

счета поставщиков коммунальных услуг, которые были выставлены относительно объекта аренды в одном из трех месяцев, предшествующих дате заполнения информации и другие.

Сейчас вся информация по объектам аренды загружается во внутреннюю базу данных Фонда, однако есть раскрытой на его официальном сайте. В ближайшем будущем все эти данные будут переданы непосредственно в "ProZorro.Продажи".

В своем докладе первый заместитель председателя Фонда отдельно остановился на возможных сроках начала первых аукционов по аренде государственного имущества. Так, учитывая все требования законодательства, максимальный срок с момента принятия решения арендодателем о включении объекта аренды в перечень соответствующего типа по заявлению потенциального арендатора к обнародованию в электронной торговой системе объявление об аукционе составляет 20 рабочих дней. Проведение аукциона должно состояться в течение 20-35 календарных дней с момента публикации объявления в ЭТС. В целом сроки на заключение договора аренды определенного объекта составляют от 80 до 140 дней.