"Борисполь" может стать хабом для DHL Express

В компании DHL Express рассматривают аэропорт "Борисполь" как альтернативный вариант своим хабам в Москве и Стамбуле.

Об этом сообщил региональный менеджер DHL Express Вадим Сидорук во время онлайн-марафона, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, что компания продолжает смотреть на аэропорт "Борисполь" как на свой потенциальный хаб для региона Кавказа и Центральной Азии.

"Для этого необходимо восстановление нормального пассажирского авиасообщения, а также чтобы у аэропорта появился новый грузовой терминал", - сообщил Сидорук.

"До пандемии "Борисполь" был хабовым аэропортом, поэтому для нас было бы идеально сочетать его хабовую модель с нашей сетью, поскольку транзитные рейсы как раз покрывали бы все направления, в которых мы нуждаемся - Алматы, Ереван, Тбилиси, Баку. Мы хотели бы, чтобы Борисполь стал для этих направлений альтернативой нашим хабам в Стамбуле и Москве", - подытожил региональный менеджер DHL.

Отметим, что идея строительства грузового терминала в "Борисполе" обсуждается уже давно, аэропорт в свое время искал поддержки DHL для его строительства.

В декабре 2016 года гендиректор предприятия Павел Рябикин говорил, что в аэропорту вполне может возникнуть терминал DHL или TNT. По его словам место и возможности для такого объекта существуют, но сперва нужно договориться с владельцем грузопотока.

"Нельзя просто построить терминал, а потом искать желающих в него летать. В этом вся загвоздка. Для начала нужен профильный инвестор, который не только построит терминал, но и обеспечит его грузопотоком. Поэтому я на своей должности буду вести переговоры с крупными грузооператорами, прежде всего, DHL, UPS или TNT", - отметил тогда Рябикин.

В июле 2020 года в Европейской бизнес-ассоциации сообщали, что строительство нового грузового терминала в "Борисполе" может стартовать уже этой осенью. Вместе с тем, коммерческий директор предприятия Георгий Зубко констатирует, что на данный момент все инфраструктурные проекты в аэропорту приостановлены из-за отсутствия финансового плана на 2020 год и карантина.