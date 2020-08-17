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Украина уже экспортировала 4,7 миллиона тонн зерновых

Украина уже экспортировала 4,7 миллиона тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 17 августа 2020 года экспортировала 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,67 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 2,7 млн тонн пшеницы, 1,5 млн тонн ячменя и 500 тыс. тонн кукурузы (-1,18 млн тонн).

По состоянию на 17 августа текущего года экспортировано также 26,4 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

Автор: 

експорт (3898) зернові (1161)


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А завезли генетическое говно...я правильно понял
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17.08.2020 18:34 Відповісти
Смотрите, чтобы самим подоконники не грызть из-за голода.
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17.08.2020 18:57 Відповісти

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