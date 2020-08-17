Wizz Air начал выполнять рейсы из Львова в Италию
Авиакомпания WizzAir начала выполнять рейсы из Львова в Италию.
Об этом говорится в сообщении аэропорта "Львов" в Facebook, передает БизнесЦензор.
В частности, рейсы по следующим направлениям:
- Львов-Рим-Львов (Чампино) рейсы с 14 августа по средам и воскресеньям;
- Львов-Милан (Мальпенса)-Львов рейсы с 16 августа по понедельникам и пятницам.
Ранее сообщалось, что Wizz Air запускает ряд рейсов из Запорожья в страны Европы.
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