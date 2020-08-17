Госналоговая заявила о рекордных значениях эффективности по НДС

Налоговая эффективность по НДС достигла рекордных значений за последние 10 лет - 3,03% по декларациям января-июня 2020 года.

Об этом во время заседания коллегии Госналоговой службы заявил председатель ГНС Украины Алексей Любченко, передает БизнесЦензор.

По словам Любченко, налоговая эффективность выросла с 2,67% в апреле этого года до 3,15% - в мае, 3,33% - в июне, и 3,14% - в июле. Для сравнения за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 2,68%.

Среднемесячные поступления НДС в мае-июле увеличились до 8,5 млрд грн, или в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Такие результаты мы имеем благодаря разрушению схем уклонения от налогообложения. Мы практически прекратили массовое существование такого понятия как "скрутка", и минимизировали возможность формирования фиктивного налогового кредита по НДС", - отметил Любченко.

Улучшить эффективность администрирования НДС удалось за счет перехода к модели оперативного реагирования на налоговые риски, уже позволило привлечь 11,8 млрд грн.