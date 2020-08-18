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У Зеленского уволился советник-футуролог

У Зеленского уволился советник-футуролог

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Новикова с должности своего внештатного советника.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №326/2020 от 17 августа обнародован на сайте главы государства.

Ранее Новиков опубликовал заявление от 5 августа с просьбой освободить себя от этой должности по собственному желанию.

Напомним, Игорь Новиков был назначен советником президента в июле 2019 года.

Новиков был соорганизатором iForum, на котором вскоре после избрания выступал Зеленский.

В профиле на сайте LinkedIn было указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США "Университет сингулярности" и является ведущим технофутурологом Украины. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также управленческую программу в "Университете сингулярности".

Автор: 

Зеленський Володимир (2540) звільнення (1015) наказ (99)


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No future!
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18.08.2020 08:59 Відповісти
no future. no rich. this is zelia fucken bitch
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18.08.2020 11:22 Відповісти

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