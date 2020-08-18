У Зеленского уволился советник-футуролог

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Новикова с должности своего внештатного советника.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №326/2020 от 17 августа обнародован на сайте главы государства.

Ранее Новиков опубликовал заявление от 5 августа с просьбой освободить себя от этой должности по собственному желанию.

Напомним, Игорь Новиков был назначен советником президента в июле 2019 года.

Новиков был соорганизатором iForum, на котором вскоре после избрания выступал Зеленский.

В профиле на сайте LinkedIn было указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США "Университет сингулярности" и является ведущим технофутурологом Украины. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также управленческую программу в "Университете сингулярности".