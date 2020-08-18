У Зеленского уволился советник-футуролог
Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Новикова с должности своего внештатного советника.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №326/2020 от 17 августа обнародован на сайте главы государства.
Ранее Новиков опубликовал заявление от 5 августа с просьбой освободить себя от этой должности по собственному желанию.
Напомним, Игорь Новиков был назначен советником президента в июле 2019 года.
Новиков был соорганизатором iForum, на котором вскоре после избрания выступал Зеленский.
В профиле на сайте LinkedIn было указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США "Университет сингулярности" и является ведущим технофутурологом Украины. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также управленческую программу в "Университете сингулярности".
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