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Кабмин одобрил привлечение кредитов у Cargill еще на 250 миллионов евро

Кабмин одобрил привлечение кредитов у Cargill еще на 250 миллионов евро

Кабинет министров одобрил привлечение кредитов в 2020 году от Cargill Financial Services International, Inc. на общую сумму до 250 млн евро.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №717 от 17 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно приложению к постановлению, на общую сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств и по ставке 6,85% по кредитным договорам со сроком погашения через пять лет после даты получения кредитных средств.

Процентный доход выплачивается ежеквартально, а окончательное погашение кредитов осуществляется через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств.

Как сообщалось, Украина в октябре 2019 года привлекла кредиты от Cargill в евро на сумму около 250 млн.

В частности, речь шла о двух кредитах от Cargill Financial Services International: 100 млн евро на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро на пять лет под 6,25% годовых.

Автор: 

Кабмін (7831) кредит (3344)


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"Проклятый Порошенко нагребает кредитов, а отдавать нашим детям" - говорили они недавно... сейчас молчат... странно...
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18.08.2020 16:39 Відповісти
Нынешняя власть настоящих, а придуманных зомбоящиком, барыг тупо живет в долг. Долги растут как на дрожжах. Только за июнь 60 млрд.грн.
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18.08.2020 17:09 Відповісти

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