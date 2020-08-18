Количество новых случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 1600

По состоянию на утро вторника, 18 августа, выявлено 1 616 новых заболевших коронавирусной болезнью ом за минувшие сутки, 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает БизнесЦензор.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (204), во Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) и Закарпатской (106) областях.

Общее количество инфицированных с начала тестирования составило 94 436 человек, выздоровевших – 48 925, умерли с начала пандемии от Covid-19 2089 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 43 395 человек, что на 828 больше, чем днем ранее. Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 868 подозрений на заболевание Covid-19.

Как сообщалось, накануне, 17 августа, было зафиксировано 1 464 заболевших Covid-19.



