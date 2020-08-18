Илон Маск стал четвертым богатейшим человеком на планете, – Bloomberg

Предприниматель Илон Маск вышел на четвертое место в списке самых богатых людей мира после того, как в понедельник акции Tesla Inc. выросли на 11%, закрывшись на рекордно высоком уровне и увеличив собственный капитал Маска на $7,8 млрд.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg Маск обогнал французского магната роскоши Бернара Арно, передает БизнесЦензор.

По подсчетам составителей рейтинга, состояние Маска оценивается в $84,8 млрд, что на $15 млрд меньше, чем оценка активов Марка Цукерберга, который занимает третье место в рейтинге 500 самых богатых людей мира.

Акции Tesla в этом году выросли на 339%. Кроме того корпорация Маска Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, готова потенциально увеличить его состояние. Как сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе, компания близка к получению нового финансирования на $2 млрд, в результате чего оценка ее капитала увеличится до $46 млрд.

По оценке агентства, состояние Маска в этом году выросло на $57,2 млрд, что является вторым по величине приростом индекса после основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса. Самый богатый человек мира в 2020 году увеличил свой капитал на $73 млрд, а сейчас его состояние составляет $188 млрд.