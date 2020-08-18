Американская Trailstone закроет представительство в Украине

Американская Trailstone Group закроет свое украинское представительство – ООО "Треилстоун Энерджи".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 рассмотрит просьбу "Треилстоун Энерджи" об аннулировании лицензии на поставку природного газа, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ExPro.

Несколько источников на рынке также подтвердили информацию о выходе Trailstone из Украины.

По данным издания, в последний раз "Треилстоун Энерджи" импортировала газ в Украину в декабре 2016 года. Вместе с тем, британская Trailstone довольно активно продавала газ на границе другим компаниям и в 2018 году, в том числе для НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, "Треилстоун Энерджи" получила лицензию на поставку природного газа в Украине в январе 2018 года.

Компания является украинским представительством международной Trailstone Group, основанной американским фондом Riverstone Holdings.

"Треилстоун Энерджи" была одной из первых иностранных компаний, которые начали работу на украинском рынке после его открытия в 2015 году.