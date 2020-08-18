"Криворожгаз" ликвидировал 3 800 утечек газа с начала года

В течении 2020 года специалисты АО "Криворожгаз" ликвидировали почти 3800 утечек газа и модернизировали/провели реконструкцию более 2 км газовых сетей.

Как сообщает пресс-служба компании, также осуществлен капитальный ремонт 298 задвижек и 11 установок электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии, передает БизнесЦензор.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники АО "Криворожгаз" провели комплексное приборное обследование 1422 км газовых сетей. При этом, как отмечают в компании, предусмотренные тарифом инвестиции покрывают только половину потребностей сетей.

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", – отметил технический директор компании Борис Рыбка.

Вследствие значительного срока эксплуатации газораспределительных сетей города Кривого Рога и Криворожского района система требует серьезных капиталовложений. По оценке "Криворожгаза", сумма необходимых инвестиций должна составлять 18 миллионов гривен в год. Однако средств, выделенных в тарифе, хватает только на неотложные ремонты и поддержание газовых сетей в рабочем состоянии. Это примерно 50% от запланированной минимальной потребности.