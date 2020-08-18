"Винницагаз сбыт" предложил потребителям купить газ на зиму по летним ценам

"Винницагаз сбыт" открыл подписку на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", с помощью которой потребители могут сэкономить средства, купив газ на отопительный сезон по акционным летним ценам.

Как сообщает пресс-служба компании, с 15 августа и до 30 сентября потребители могут зарезервировать для себя любой объем газа по акционной летней цене и использовать его с 1 октября текущего года по 31 марта 2021 года, передает БизнесЦензор.

Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции.

"В этом году участие в акции будет для потребителей очень актуальным, ведь с 1 августа был отменен механизм гарантированного снабжения газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Отмена ПСО означает, что стоимость голубого топлива отныне будет формироваться по рыночным механизмам", – отмечается в сообщении.

Акция "Твоя энергонезависимость" предлагает экономным украинцам "приготовить сани летом" и еще до начала отопительного сезона решить вопрос обеспечения своих домов природным газом.

Стоимость газа для участников акции будет такой:

4,49 грн за кубометр – при заключении договора в период с 15 по 31 августа;

4,99 грн за кубометр – при заключении договора в период с 1 по 15 сентября;

5,49 грн за кубометр – при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября;

В акционной цене не учтена стоимость услуги за доставку газа, которая оплачивается отдельно.

В компании напомнили, что в прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составила 5,99 грн за кубометр.

Заключить договор на участие в акции можно по телефону контакт-центра, в Центрах обслуживания клиентов или в отделениях "Винницагаз сбыт".

Напомним, в течение прошлого отопительного сезона к акции "Твоя энергонезависимость" в целом присоединилось более 50 тысяч украинцев, которые проинвестировали в создание собственного запаса газа в объеме более 60 млн кубометров. В Винницкой области преимуществами акции "Твоя энергонезависимость" воспользовалось 2729 домохозяйств.

ООО "Винницагаз Сбыт" с 1 июля 2015 года выступало гарантированным поставщиком газа для 461 тыс. бытовых потребителей и 99 религиозных организаций Винницкого региона. Компания имеет бессрочную лицензию на поставку природного газа.