Британская сеть Marks&Spencer уволит еще 7000 сотрудников из-за коронавируса

Британский ритейлер Marks&Spencer планирует сократить еще 7 000 рабочих мест, что станет новым ударом для сектора розничной торговли, пострадавшего от COVID-19.

Как сообщили в компании, ожидается, что значительная часть новых сокращений будет происходить за счет добровольного ухода и досрочного выхода на пенсию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Эти предложения являются важным шагом на пути к тому, чтобы стать более экономным, быстрым бизнесом, настроенным на обслуживание меняющихся потребностей клиентов, и мы готовы поддерживать коллег в этот период", – сказал генеральный директор компании Стив Роу.

M&S сообщила, что за 19 недель до 20 августа продажи группы снизились на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи одежды и предметов домашнего обихода снизились на 49,1%, а продажи продуктов питания – на 1,1%.

За последние восемь недель этого периода продажи одежды и вещей для дома снизились на 29,9%, а продажи продуктов питания выросли на 2,5%.

В июле M&S уже сообщила, что сократит 950 рабочих мест в рамках модернизации управления магазинами.