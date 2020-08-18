"Укрэнерго" пояснило 17 миллиардов убытка выплатами по "зеленому тарифу"

Ключевой причиной убытка НЭК "Укрэнерго" по итогам работы в первом полугодии 2020 года в размере 18,03 млрд грн стали возложенные на компанию специальные обязанности (ПСО) по компенсации дефицита ГП "Гарантированный покупатель" для выплат производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы Украины, передает БизнесЦензор.

Так, фактический тарифный доход "Укрэнерго" на оплату ПСО в январе-июне этого года составил 4,6 млрд грн. Однако, фактические затраты на выполнение ПСО в этот период составляли 21,43 млрд грн.

"Таким образом, около 93% (16,8 млрд грн) в структуре убытка компании за первое полугодие 2020 года приходится именно на выполнение спецобязательств", – отмечается в сообщении.

Еще 1,56 млрд грн убытка за отчетный период в компании пояснили особенностью работы балансирующего рынка. Эта сумма будет компенсирована в результате механизма урегулирования, предусмотренного законодательством.

"Также на финансовый показатель первого полугодия 2020 года повлиял эффект рыночной переоценки основных фондов компании, в результате которой стоимость активов значительно увеличилась. В связи с этим, изменилась сумма амортизационных отчислений: если в тарифе "Укрэнерго" было заложено 362 млн грн, то фактический показатель составил 1,6 млрд грн", – сказано в сообщении.

В то же время "Укрэнерго" отмечает, что в отчетном периоде чистый доход компании увеличился в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,3 млрд грн за счет составляющих рынка электрической энергии, а именно: 51% (12,8 млрд грн) в структуре дохода составляет доход от операций на балансирующем рынке, еще 18% (6,6 млрд грн) – доход от спецобязательств, которых не было в тарифе на передачу за первое полугодие 2019 года.

"Сравнивая финансовый результат компании с аналогичным периодом 2019 года, который завершился с прибылью 1,77 млрд грн, стоит отметить, что при отсутствии вышеперечисленных факторов доход от основной деятельности "Укрэнерго" в январе-июне этого года составил бы 1,9 млрд грн прибыли. В частности, доход от основной деятельности за первое полугодие 2020 года составил 7,84 млрд грн при затратах 5,91 млрд грн", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, по данным отчетности, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в сумме 18,03 млрд грн против 1,77 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.