Минздрав планирует создать отдельных орган по оценке медицинских технологи

Министерство здравоохранения планирует создать отдельный регуляторный орган по оценке медицинских технологий.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На предыдущей неделе Минздрав обнародовал проект постановления, который регламентирует проведение процедуры оценки медицинских технологий. Это одна из ведущих практик, направленная на принятие стратегических решений при определении перечня лексредств и медуслуг, которые могут финансироваться за счет госбюджета", – сказал Иващенко.

Чиновник напомнил, что сейчас на базе госпредприятия "Государственный экспертный центр" функционирует департамент по оценке медтехнологий.

"Данное постановление предусматривает, в том числе, что в будущем этот департамент будет заменен отдельным независимым регуляторным органом, который непосредственно будет осуществлять всю деятельность, связанную с оценкой медтехнологий, что соответствует лучшим европейским практикам", – сказал заместитель министра.

"Одним из основных аспектов применения процедуры оценки медтехнологий является сравнение клинической эффективности и безопасности лексредств с их качеством. Учитывая тот факт, что государственное финансирование системы здравоохранения является ограниченным, внедрение оценки медтехнологий очень важно. Оно позволит более рационально использовать бюджетные средства. Для фармрынка внедрение оценки медтехнологий сделает рынок более конкурентным", – пояснил Иващенко.