ЕБРР выделил кредит сингапурской Olam для закупки сельхозтоваров в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал компании Olam International Ltd. (Сингапур) кредит в размере $200 млн для обеспечения финансирования потребностей компании в оборотном капитале в Украине, Турции, Египте, Грузии и Польше.

Согласно пресс-релизу ЕБРР, кредит будет использоваться для финансирования закупок сельскохозяйственных товаров, таких как фундук, сухие молочные продукты, зерно и лук в указанных странах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Планируется, что местные дочерние предприятия компании возьмут на себя переработку, хранение и распространение этих товаров.

Кроме того, Европейский Союз и Фонд технического сотрудничества TaiwanBusiness-ЕБРР предоставят донорскую поддержку в разработке новых методологий и процессов для управления связанными с климатом рисками и стресс-тестирования в Египте и Турции.

Olam International – крупный производитель продуктов питания и сельскохозяйственной продукции со штаб-квартирой в Сингапуре. Производственно-сбытовая цепочка охватывает более 60 стран и включает как сельхозпроизводство, так и разветвленную сеть прямых и непрямых поставщиков, объединяет перерабатывающие, распределительные и торговые подразделения.

Компания имеет более 180 производственно-перерабатывающих предприятий, специализируется на продаже орехов, специй, овощных приправ, зерна, какао, кофе, хлопка и риса.

Olam International Ltd. на 53,4% принадлежит Temasek Holdings, 17,4% – Mitsubishi Corporation, 7% – Kewalram Chanrai Group и 6,3% – руководству Olam.

ООО "Олам Украина" была основана в 2005 году и в настоящее время является ведущим поставщиком какао-бобов и какао-продуктов крупным местным кондитерам, а также крупным экспортером зерна и сухих молочных продуктов.

Выручка "Олам Украина" в 2018 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2017 годом – до 1,73 млрд грн. Чистый убыток составил 27,61 млн грн против чистой прибыли в 3,95 млн грн в 2017 году.